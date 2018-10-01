Названа предварительная причина смерти алматинки после пластики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте охраны общественного здоровья города Алматы сообщили предварительную причину смерти девушки после подтяжки груди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент охраны общественного здоровья Алматы подтвердил летальный исход пациентки в Центральной городской клинической больнице 3 сентября. Напомним, 30-летняя алматинка попала в больницу после пластической операции на грудь, которую она делала в одной из частных клиник. Девушке делали мастопексию - подтяжку груди. Спустя месяц, 8 октября, она скончалась.

«В больницу она поступила с «судорожным синдромом» с частного медицинского центра. Вероятная реакция на анестезию возникла во время пластической операции. Все материалы переданы в ДВД. Департаментом будет проведена экспертиза в рамках процессуальных действии, будут выяснены все обстоятельства проведения операции»,- сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

По предварительной информации, пластику груди девушка делала в «NOA Центр пластической и лазерной косметологии». Руководство клиники отказалось от каких-либо комментариев.

Ранее мы сообщали, что в Алматы проходит суд над пластическим хирургом Дмитрием Писаревым. Он проходит по делу гибели гражданки Украины, которая скончалась после липосакции в 2016 году. Врач подозревается в «ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть человека».