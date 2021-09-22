Названа предварительная причина пожара в здании «Казахмыса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев назвал предварительную причину возгорания здания «Казахмыса» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, 21 сентября, на пульт «101» в 18:33 поступило сообщение о возгорании в административном бизнес-центре по адресу Туран, 37. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что горит облицовка наружных стен», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

В ходе изучения материалов по факту пожара установлено, что предварительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

«То есть проведение работ по оплавлению битумной мембраны при помощи газовой горелки. Материалы по данному факту пожара переданы в управление полиции. В настоящий момент ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет», - заключил спикер.