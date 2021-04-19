Названа предварительная причина пожара в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Предварительная причина пожара в Государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области - неосторожное обращение с огнём, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера были очень сильные зарево, дым. Это было между Арбигенем и Чалдаем, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» жительница Щербактинского района, где 18 апреля вечером возник крупный пожар в Государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы». - Уже под утро только дым стоял, а зарева не было такого».

По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Ернура Утегенова, в тушении пожара всего были задействованы 206 человек: сотрудников ДЧС, резервата «Ертіс орманы», акиматов трёх сельских округов Щербактинского района – на 50 машинах. Все силы и средства борьбы с огнём наращивались с начала возникновения пожара до утра.

«На ускоренные возникновение и распространение пожара повлияли порывы ветра местами до 25 метров в секунду. Жертв и пострадавших нет. Удалось не допустить направления пожара в сёла Сугур и Садыкащи», - подчеркнул Е. Утегенов.

Руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев добавил, что вчера пожар, действительно, угрожал населённым пунктам Сугур и Садыгащи. Очаг пожара был на расстоянии 10-15 километров от них.

«На сегодняшний день информация о том, что пострадали или погибли домашние животные либо дикие, нет. Ущерб во время служебного расследования будет определен», - сказал Р. Тулепбаев.

Он заявил, что сегодня в 8:30 пожар уже локализовали. И с утра совершили облёт территории.

«Общая площадь пожара – ориентировочно 1 200 (гектаров - Казинформ), из них государственный лесной фонд – порядка 300 гектаров, лесопокрытой – 30 гектаров. Местами был верховой пожар порядка полутора гектаров, - сказал глава областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. - Сейчас проводятся окарауливание и дотушивание, внутри очагов распространение остановлено. Ликвидации пока мы не даём, пока полностью не будут ликвидированы все очаги».

Он же сообщил, что предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнём. Пожар произошёл на землях Галкинского сельского округа. Из-за сильного ветра большим фронтом он перешёл на земли государственного лесного фонда.

«Скорее всего, это был человеческий фактор, - сказал спикер. - Но это будет установлено во время служебного расследования».

Аким Щербактинского района Азильхан Абеуов дополнил, что добровольные пожарные формирования, помогавшие бороться с огнём, были составлены из жителей всех сельских округов района.

«Пришли общей численностью 62 человека, 13 единиц техники, один автобус. Из всех сельских округов люди у нас собрались и своими хлопушками всю ночь тушили, и сейчас они на месте, - сказал глава района. - Уже с восьми часов утра все приступили к работе».

Начальник областного департамента по ЧС Ернур Утегенов обратил внимание на то, что в социальных сетях появилось много комментариев о видео, где люди тушат пожар хлопушками. Пользователи соцсетей называют это странным, поскольку огонь должны тушить машины, которых, видимо, нет вообще.

«Подъезд пожарной техники в ту сторону в связи с солончаковыми местами невозможен. Пешим ходом осуществлялось (тушение - Казинформ) группами - 200 человек с лишним осуществляли работы, тушили, - сказал глава ДЧС. - Были задействованы пожарные машины, тракторы, плуги, была проведена опашка территории. Основное внимание было уделено населенным пунктам, которым угрожала опасность. Тем не менее, пожар локализован - информация о том, что техники не было, недостоверна».

Он также рассказал, что некоторое время назад в Павлодарской области развернули областной штаб по прохождению паводкового периода. Работает штаб в самом департаменте по ЧС. При тушении этого пожара штаб тоже был привлечен, а в селе Арбигень Щербактинского района развернули командно-штабную машину с выводом спутниковой связи.

Напомним, вечером 18 апреля загорелся сухостой в лесном резервате «Ертіс орманы» в Щербактинском районе Павлодарской области. Всё началось с возгорания в пяти километрах от села Арбигень. 19 апреля в 8 часов 30 минут пожар в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области был локализован.









Фото и видео ДЧС Павлодарской области.