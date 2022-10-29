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    14:50, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Названа предварительная причина пожара в Минобороны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны назвали предварительную причину произошедшего сегодня в здании ведомства пожара, передает МИА «Казинформ».

    «2 9 октября т.г. в 13.25 ч. в одном из кабинетов здания Министерства обороны произошло возгорание офисной мебели. Предварительная причина - короткое замыкание электрической проводки. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проверка», - говорится в распространенном сообщении Минобороны.

    Ранее сообщалось о том, что в здании Министерства обороны произошел пожар.


    Теги:
    Минобороны РК Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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