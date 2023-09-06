Названа предварительная причина отравления газом людей в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – О состоянии отравившихся газом в поселках Актюбинской области сообщил заместитель руководителя регионального управления здравоохранения Бекболат Уразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 сентября в 10 часов вечера поступили вызовы, было доставлено восемь человек в Кенкиякскую больницу, из них четверо детей. При поступлении были жалобы на головные боли, головокружение. После осмотра четверо пациентов были отпущены домой, четверо были взяты под динамическое наблюдение. При повторном осмотре в связи с тем, что никаких изменений не было, остальные четверо пациентов были отпущены домой. Повторных вызовов не поступало. Возраст детей - от пяти до одиннадцати лет», - сказал Бекболат Уразбаев,

По его словам, при поступлении на основании жалоб и анамнеза пациентам был поставлен диагноз «отравление газом».

Руслан Амиртаев - генеральный директор компании «Техногаз», которая занимается транспортировкой и техобслуживанием газопровода в Темирском районе, где жители начали жаловаться на тошноту, рвоту и плохое самочувствие, озвучил предварительные причины отравления.

По его словам, причиной мог стать одорант. Эту примесь добавляют в газ, чтобы придать ему запах.

«После того, как закончили плановый ремонт газораспределительных сетей, добавили одорант, но сделали это, видимо, с превышением нормы», – пояснил он.

В результате на плохое самочувствие пожаловались жители пяти сел – Кенкияк, Шубарши, Кумсай, Копа, Сарколь..

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области восемь человек попали в больницу с признаками отравления природным газом.