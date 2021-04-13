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    15:27, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Названа предварительная причина гибели рыбы на пруду в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК назвали предварительную причину гибели рыбы на пруду Кузьмин в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «В РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 12 апреля текущего года поступило сообщение о гибели рыб на пруду Кузьмин с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области.

    В тот же день, согласно Схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, специалистами Инспекции совместно с РГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора» и Управления природных ресурсов Актюбинской области, произведено обследование данного водоема», - говорится в сообщении ведомства.

    Количество собранной снулой рыбы «карась» составило 4 тонны. Организована работа по утилизации рыбы.

    Проведен отбор проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований.

    «Предварительной причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде в зимнее время, из-за недостаточности уровня воды (1,0-1,5 м.).

    Фактическая причина гибели рыб будет сообщена дополнительно после проведения соответствующих лабораторных исследований», - проинформировали в Комитете рыбного хозяйства.

    Отметим, что пруд Кузьмин расположен в Жарсайском сельском округе Кобдинского района. Расстояние от Актобе 140 км. Площадь пруда около 3 га., в перечне рыбохозяйственных водоемов не состоит. Пруд построен для водопоя скота. Производственные объекты вблизи водоема отсутствуют.


    Напомним, что рыба также погибла в реке Иртыш. Причину изучают экологи.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Происшествия Актюбинская область
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