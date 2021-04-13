Названа предварительная причина гибели рыбы на пруду в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК назвали предварительную причину гибели рыбы на пруду Кузьмин в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 12 апреля текущего года поступило сообщение о гибели рыб на пруду Кузьмин с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области.

В тот же день, согласно Схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, специалистами Инспекции совместно с РГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора» и Управления природных ресурсов Актюбинской области, произведено обследование данного водоема», - говорится в сообщении ведомства.

Количество собранной снулой рыбы «карась» составило 4 тонны. Организована работа по утилизации рыбы.

Проведен отбор проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований.

«Предварительной причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде в зимнее время, из-за недостаточности уровня воды (1,0-1,5 м.).

Фактическая причина гибели рыб будет сообщена дополнительно после проведения соответствующих лабораторных исследований», - проинформировали в Комитете рыбного хозяйства.

Отметим, что пруд Кузьмин расположен в Жарсайском сельском округе Кобдинского района. Расстояние от Актобе 140 км. Площадь пруда около 3 га., в перечне рыбохозяйственных водоемов не состоит. Пруд построен для водопоя скота. Производственные объекты вблизи водоема отсутствуют.

Напомним, что рыба также погибла в реке Иртыш. Причину изучают экологи.