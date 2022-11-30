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Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ

30 Ноября 2022, 22:00
Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В акимате Аркалыка назвали предварительную причину аварии, которая произошла на теплоэлектромагистрали несколькими днями ранее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, износ оборудования Аркалыкской теплоэлектроцентрали составляет 95,2 %. С начала отопительного сезона предприятие работает планомерно без срывов и аварий.

«29 декабря 2021 года, согласно акту ввода в эксплуатацию, введена новая котельная «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года», целью которого является переход с мазута на уголь (твердое топливо). Указанная котельная имеет три паровых и водогрейных котла. 23 ноября 2022 года в котельной на твердом топливе произошел хлопок в топке водогрейного котла № 5, вследствие чего обрушилась обмуровка ВК5. Согласно осмотру и предварительной версии, хлопок произошел по причине взрыва балки охлаждения ВК5. Жертвы и травмы у работников отсутствуют», - прокомментировали в акимате.

Обрушение, по данным местных властей, не повлияло на здание, на работу паровых котлов и водогрейного котла №4, всего оборудования в целом.

«Износ тепловых сетей - 90 %. С начала отопительного сезона до 29 ноября не выявлено аварийных порывов тепловых сетей. Все работы выполняются качественно и в минимально короткие сроки. Жалобы от населения поступают, дежурные бригады оперативно выезжают на заявки. Аварии устраняются в круглосуточном режиме»,- дополнили в горакимате.

Ранее сообщалось, что авария произошла на ТЭЦ в Аркалыке. Была разрушена обмуровка котла. Жертв и пострадавших нет.


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