Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В акимате Аркалыка назвали предварительную причину аварии, которая произошла на теплоэлектромагистрали несколькими днями ранее, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным акимата, износ оборудования Аркалыкской теплоэлектроцентрали составля
«29 декабря 2021 года, согласно акту ввода в эксплуатацию, введена новая котельная «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года», целью которого является переход с мазута на уголь (твердое топливо). Указанная котельная имеет три паровых и водогрейных котла. 23 ноября 2022 года в котельной на твердом топливе произошел хлопок в топке водогрейного котла № 5, вследствие чего обрушилась обмуровка ВК5. Согласно осмотру и предварительной версии, хлопок произошел по причине взрыва балки охлаждения ВК5. Жертвы и травмы у работников отсутствуют», - прокомментировали в акимате.
Обрушение, по данным местных властей, не повлияло на здание, на работу паровых котлов и водогрейного котла №4, всего оборудования в целом.
«Износ тепловых сетей - 90 %. С начала отопительного сезона до 29 ноября не выявлено аварийных порывов тепловых сетей. Все работы выполняются качественно и в минимально короткие сроки. Жалобы от населения поступают, дежурные бригады оперативно выезжают на заявки. Аварии устраняются в круглосуточном режиме»,- дополнили в горакимате.
Ранее сообщалось, что авария произошла на ТЭЦ в Аркалыке. Была разрушена обмуровка котла. Жертв и пострадавших нет.