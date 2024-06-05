Названа основная причина, влияющая на преждевременный износ дорог

Основную причину, влияющую на преждевременный износ дорог, назвали в Министерстве транспорта РК. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минтранспорта, около 60 тыс. самосвалов зарегистрировано в Казахстане. Из них, согласно статистике, на сегодня на дорогах общего пользования курсируют почти 40 тысяч самосвалов китайского производства, которые перевозят инертные грузы с перегрузом.

- Их вес превышает почти в два раза предельно-допустимые нормы для нагрузки на асфальтовое полотно. Так, к примеру, при допустимой нагрузке в 25 тонн, самосвалы перевозят груз с общей массой 35-40 тонн. Это — сверхнормативная нагрузка, которая приводит к преждевременному износу дорожного полотна и является одним из разрушающих факторов. Кроме тяжелых карьерных грузовиков, по дорогам осуществляют проезд автотранспортные средства и других типов, которые также имеют большую весовую нагрузку на автодорогу. В их числе, бетоносмеситили, автокраны и другие тяжеловесные авто, - пояснили в министерстве.

В декабре 2022 года был принят закон, определяющий порядок установки и функционирования автоматизированных станций измерения. Закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через измерительные станции, объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание.

- Для обеспечения должного транспортного контроля планируется значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. Уже в этом году на въезде в столицу установлены 6 новых автоматизированных станций. В настоящий момент они работают в пилотном режиме, - сообщили в Минтранспорта.

По словам сотрудников ведомства транспортного контроля, этими мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле.