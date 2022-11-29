Названа основная причина нарушения теплоснабжения в домах Экибастуза

29 Ноября 2022, 20:18

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из 53 замерзших многоэтажек Экибастуза устранены проблемы в 11 домах, которые полностью подключены к теплу. Подано тепло в 18 частных жилых домов, без отопления остаются 72 объекта индивидуального жилищного строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 18:00 температура подачи теплоносителя составляет 82º С (норма 87ºС), обратка - 55ºС (норма - 56º С). Наружная температура воздуха - 24º С», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Подпитка сетевой воды снижена с 1200 тонн в час до 750 (при норме 400).

«По остальным 42 многоэтажкам и 72 частным жилым домам организованы круглосуточные работы, расставлены ремонтные бригады по устранению недостатков. Основной причиной нарушения теплоснабжения являются неправильные действия персонала КСК по сливу внутренней системы теплоснабжения», - добавили в акимате региона.

С 27 ноября в Экибастузе работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. 28 ноября в городе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера из-за аварии на экибастузской ТЭЦ.

На ТЭЦ сейчас работают 6 котлоагрегатов (№№ 6,8,9,12,14,15). В резерве находятся еще 4 (№№ 5,7,11,13).

На 27 ноября от теплоснабжения были отключены 149 многоэтажек и 114 частных жилых домов. В них проведены работы по восстановлению тепла, и на 28 ноября без отопления оставались 17 многоэтажек, 2 соцобъекта и 1 адмздание подключённые к ЦТП-52. Во время обхода в ночь с 28 на 29 ноября из 132 подключенных домов этого микрорайона выявлены проблемы с теплоснабжением еще в 25 МЖД и 90 частных домах. При повторном обследовании дежурными бригадами были выявлены дополнительно 28 высоток. Поэтому сейчас без тепла 53 дома.

«Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 256 человек и 43 единицы техники. Производятся отогрев и наладка внутренних систем отопления многоэтажных жилых домов и объектов индивидуального жилищного строительства», - дополнили в акимате области.

27 ноября объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения, детские сады не работают. Температурный режим в лечебных учреждениях сохраняется в пределах 20-25º С, что соответствует санитарным нормам.

В Экибастузской городской больнице находится 241 пациент (в том числе 72 ребенка), из них в родильном доме 53 пациентов (в том числе 22 ребенка).

«Экстренная помощь оказывается своевременно. Для организации приема граждан определено 12 пунктов обогрева.», - напомнили власти.

Фото: АО «Павлодарэнерго»