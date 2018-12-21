Названа новая дата третьего боя Головкин - «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автор сайта Boxingnews24.com Майк Смит убежден, что трилогия Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (51-1-2, 34 КО) - это лишь вопрос времени, сообщает Sports.kz.

«Головкин не собирается драться с Джермаллом Чарло, чтобы получить право встретиться с «Канело». Он и так получит этот бой - рано или поздно. Просто GGG придется подождать либо до сентября 2019-го, либо до начала 2020-го», - пишет журналист.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч состоялся там же, 15 сентября 2018 года: его итог - победа «Канело» решением большинства голосов судей. Ранее промоутеры мексиканца исключили вероятность проведения третьего боя с Головкиным в мае следующего года.