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Названа новая дата третьего боя Головкин - «Канело»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автор сайта Boxingnews24.com Майк Смит убежден, что трилогия Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (51-1-2, 34 КО) - это лишь вопрос времени, сообщает Sports.kz.
«Головкин не собирается драться с Джермаллом Чарло, чтобы получить право встретиться с «Канело». Он и так получит этот бой - рано или поздно. Просто GGG придется подождать либо до сентября 2019-го, либо до начала 2020-го», - пишет журналист.
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч состоялся там же, 15 сентября 2018 года: его итог - победа «Канело» решением большинства голосов судей. Ранее промоутеры мексиканца исключили вероятность проведения третьего боя с Головкиным в мае следующего года.
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