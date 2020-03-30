Названа новая дата проведения Олимпийских игр в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 марта, официально был озвучен новый период проведения перенесенной Олимпиады в Токио. Соответствующее решение во время конференции приняли Международный Олимпийский комитет, Международный Паралимпийский комитет, правительство Японии, оргкомитет Токио-2020, а также правительство столицы Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Так, согласно заявлению, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. По сравнению с прошлым календарным планом, сроки проведения Олимпиады сдвинулись на один день (24 июля - 9 августа) - график проведения соревнований в Токио будет изменен согласно этому факту.

Международные федерации уже корректируют детали организации мировых турниров в следующем году, чтобы создать окно для проведения ОИ-2020.

Отмечается, что Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. В согласовании приняли участие президент МОК Томас Бах, президент Токио-2020 Мори Ёсиро, губернатор Токио Коике Юрико и министр Олимпийских и Паралимпийских игр Хасимото Сейко.

Решение было принято на основе трех основных соображений и в соответствии с принципами, установленными Исполнительным советом МОК (ИС) 17 марта 2020 года. Они были поддержаны всеми Международными федерациями летних олимпийских видов спорта (МФС) и всеми Национальными Олимпийскими комитетами (НОК):

1. Охранять здоровье спортсменов и всех, кто в этом участвует, поддерживать сдерживание вируса КОВИД-19;

2. Защита интересов спортсменов и олимпийского спорта;

3. Глобальный международный спортивный календарь.

Новые даты дают органам здравоохранения и всем, кто участвует в организации Игр, максимальное время для решения проблем, связанных с постоянно меняющимся ситуациями, вызванными пандемией COVID-19. Также они имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что в интересах спортсменов и международных федераций любые срывы, которые могут быть вызваны переносом сроков проведения Игр в международный спортивный календарь, могут быть сведены к минимуму. Кроме того, они предоставят достаточно времени для завершения квалификационного процесса. Будут реализованы те же меры по снижению теплового воздействия, что и запланированные на 2020 год.

«Я хочу поблагодарить международные федерации за их единогласную поддержку и континентальные ассоциации Национальных Олимпийских комитетов за большое партнерство и поддержку в процессе консультаций в течение последних нескольких дней. Я хотел бы также поблагодарить Комиссию спортсменов МОК, с которой мы поддерживаем постоянный контакт. С этим объявлением я уверен, что, работая вместе с оргкомитетом Токио-2020, столичным правительством Токио, правительством Японии и всеми нашими заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей. В настоящее время человечество оказалось в темном туннеле. Эти Олимпийские игры Токио-2020 могут стать светом в конце этого туннеля», - сказал господин Томас Бах.

«Я хотел бы поблагодарить все заинтересованные стороны, включая принимающий город Токио и правительство Японии, за их напряженную работу в течение этого короткого периода. Оргкомитет Токио-2020 продолжит напряженную работу для успешного проведения Игр в следующем году», - подытожил президент оргкомитета Токио-2020 Мори Ёсиро.

Также с речью выступил и губернатор Токио Коике Юрико.

«В связи с глобальной вспышкой коронавируса нам необходим определенный срок прежде, чем мы полностью подготовимся к проведению Игр, которые будут безопасными для спортсменов и зрителей. Кроме того, подготовка к новым датам пройдет гладко, так как даты совпадают с первоначальными датами проведения соревнований, что связано с оформлением билетов, укомплектованием площадок, волонтерами и транспортом. Поэтому я считаю, что празднование открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио 23 июля 2021 года является идеальным. Спортсмены, волонтеры, факелоносцы и местные муниципальные власти обеспокоены этой ситуацией. Поскольку теперь у нас есть конкретные новые даты, к которым мы должны стремиться, столичное правительство Токио выделит все свои ресурсы и будет тесно сотрудничать с Организационным комитетом Токио-2020, национальным правительством и другими заинтересованными сторонами, чтобы полностью подготовиться к проведению Игр, которые будут безопасными и надежными»,- сказал Юрико.

Напомним, что Международный Олимпийский комитет и Правительство Японии выступили с совместным заявлением 24 марта. Соглашение о переносе Олимпийских игр было достигнуто между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом МОК Томасом Бах. В нынешних условиях и на основе информации, представленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры в Токио должны быть перенесены на период не позднее лета 2021 года ради сохранения здоровья спортсменов, всех, кто участвует в Олимпийских играх и международного сообщества. Одним же из главных условий стало сохранение названия старта - Токио-2020.