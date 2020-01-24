Названа новая дата проведения Азиатского квалификационного турнира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет определился с новой датой проведения олимпийского квалификационного турнира по боксу среди представителей Азиатского континента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

«Рабочая группа МОК по боксу (BTF) и Олимпийский комитет Китая (COC) внимательно следили за развитием вспышки коронавируса в Ухане. В интересах спортсменов и официальных лиц было принято совместное решение об отмене проведения квалификационного отбора боксеров стран Азии/Океании на Олимпиаду-2020 в Токио, который должен был пройти в Ухане с 3 по 14 февраля. Рабочая группа МОК по боксу благодарит Олимпийский комитет Китая и местный организационный комитет г. Ухань за их поддержку и выдающиеся усилия в преодолении этой неординарной ситуации», - отмечается в официальном заявлении.

Как сообщается, дата отбора перенесена на более поздний срок - на период с 3 по 11 марта. Рабочая группа по боксу проводит отбор места проведения турнира, но уже известно, что соревнования пройдут не в Китае.

«Как только целевая группа определится с принимающими страной и городом, все НОК и национальные федерации и официальные лица будут немедленно уведомлены»,- говорится в сообщении. Таким образом, первым отборочным турниром по боксу на Олимпиаду в Токио станет африканская квалификация. Соревнования пройдут в Сенегале с 20 по 29 февраля.