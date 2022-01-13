+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

13 Января 2022 00:00
Поделиться:
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО) Акихико Хонда обозначил новые сроки проведения отложенного объединительного боя против Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам Около 500 костанайских детей занимаются национальными видами спорта

По информации Yahoo! Japan, Хонда заявил, что планирует провести бой в апреле.

Изначально поединок в среднем весе чемпионом мира IBF/IBO Головкиным и обладателем титула WBA Super Муратой должен был состояться 29 декабря 2021 года в Японии, однако был перенесен на 2022 год после введения правительством Страны восходящего солнца запрета на въезд иностранцев в связи с распространением варианта коронавируса «омикрон».

Напомним, что свой предыдущий поединок GGG провел в декабре 2020 года, в нем он одержал досрочную победу над обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин  
Поделиться:
Новости по теме
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Около 500 костанайских детей занимаются национальными видами спорта
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
Хоккейный матч «Барыс» - «Металлург» пройдет без зрителей
Казахстанские фристайл-акробаты примут участие в этапе кубка мира в Канаде
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив