Названа новая дата боя Геннадия Головкина с Камилом Шереметой за титул IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер назвал новую дату боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Накануне стало известно о том, что звездный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес прекратил сотрудничество с промоутером Оскаром де ла Хойей и его компанией Golden Boy Promotions. «Канело» вышел из соглашения со стриминговым сервисом DAZN, с которым у него был подписан пятилетний контракт на 11 боев с общим вознаграждением в размере 365 миллионов долларов. В рамках контракта с DAZN Альварес успел провести три поединка: с Рокки Филдингом, Дэниэлом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Ранее боксер подал в суд на GBP и DAZN, требуя выплаты компенсации в размере $280 миллионов.

Отметим, что уход «Канело» с DAZN потенциально ставит под угрозу третий бой мексиканца с Геннадием Головкиным, так как казахстанский боксер продолжает рабочие отношения с платформой. Следующий поединок GGG может состояться в декабре — против поляка Камила Шереметы. Это событие также будет транслироваться DAZN.

Напомним, редакция журнала The Ring внесла изменения в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. В ТОП-10 было решено добавить чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA Super и IBF, британского боксера Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) — теперь он занимает девятое место. Это повлекло за собой падение казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) — он опустился на последнюю, десятую позицию в P4P-рейтинге. А вот в рейтинге P4P по версии TBRB Геннадий Головкин по-прежнему занимает 6-е место.