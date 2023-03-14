Названа наиболее частая причина отказа в регистрации кандидатов в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров прокомментировал отказы избирательных комиссий в регистрации в качестве кандидатов в депутаты на предстоящие выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть случаи, когда Верховный суд и местные суды поддерживают иски и принимают решения в пользу кандидатов, восстанавливая их регистрацию. Есть и те решения судов, когда они отказывают в этих исках и оставляют в силе решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатов», - сказал Нурлан Абдиров на совместном брифинге МИД и ЦИК по вопросам подготовки к внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Он назвал наиболее частые причины отказов.

«Важно отметить, что окружные избирательные комиссии не видят персональных данных по активам. Вся персональная база данных по активам и собственности/имуществе физлиц находится в распоряжении органов госдоходов. ОИК видят только справку, итоговое решение налогового органа о том, что декларация, поданная лицом, оказалась недостоверной. На этом основании и принимается решение комиссии. Поэтому те иски, которые будут поданы по итогам выборов, они обязательно будут рассматриваться судом (если иски поданы в судебном порядке)», - добавил председатель ЦИК.