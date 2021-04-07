Названа максимальная мощность Карагандинского фармзавода по выпуску вакцин от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в короткие сроки Карагандинскому фармзаводу удалось нарастить производство вакцин от КВИ, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что Карагандинский фармзавод сейчас оптимизировал свои внутренние процессы. Ну, и, самое главное, мы получили досрочно компоненты вакцин, а именно субстанцию и сейчас буквально дополнительно идет производство», - сказал Алексей Цой.

Министр сообщил, сколько доз вакцин в ближайшие два дня будут доставлены в регионы.

«Буквально сегодня – завтра в регионы доставят 300 тысяч доз, еще сейчас порядка 900 тысяч доз в работе. Линия работает, и, в принципе, мы те параметры, которые заявляли, по ним исполнение будет в апреле», - заверил Алексей Цой.

Глава Минздрава также сообщил, что максимальная возможность производства вакцин на этом предприятии составляет 2 млн доз вакцины ежемесячно.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова пояснила, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане. Также министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК рассказал, когда казахстанскую вакцину будут производить на мощностях завода в Жамбылской области.