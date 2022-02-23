Названа дата вылета команды Казахстана на Паралимпийские игры-2022 в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 февраля т.г. национальная паралимпийская команда вылетает из города Алматы на XIII Зимние Паралимпийские игры Пекин-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В целях санитарной безопасности в связи с COVID-19 казахстанская делегация летит в условиях строгого соблюдения карантинных мер. В течение последних трех недель спортсмены провели финальный учебно-тренировочный сбор перед соревнованиями на территории лыжно-биатлонного комплекса «Алатау» в Талгарском районе Алматинской области. Несмотря на то, что спортсменам приходится находиться в изоляции, они получают много слов поддержки и теплых пожеланий.

«Зимние Паралимпийские игры в Пекине – это одно из важнейших событий в мировом спортивном сообществе паралимпийцев. За последние годы мы видим постоянный рост числа спортсменов, расширение «географии» Игр и возрастающее внимание со стороны мировой общественности. Вы — паралимпийцы – служите всем нам примером уверенного преодоления трудностей. Желаю вам удачи, веры в себя и непоколебимого духа», - отметил в своем обращении к спортсменам Кайрат Боранбаев, президент Национального Паралимпийского комитета.

Поддержку паралимпийцам оказали известные артисты. В преддверии зимних Игр композитор, певец Ерлан Байбазаров написал песню «Жаса» на тему паралимпийского спорта. Следует отметить, что впервые в истории казахстанской современной музыки произведение было посвящено паралимпийскому спорту. Песня будет звучать во время соревнований и мероприятий, проводимых при участии и поддержке Национального паралимпийского комитета.

«Достижения спортсменов на Паралимпиаде в Токио летом прошлого года настолько вдохновили меня, что захотелось создать песню, которая будет ассоциироваться с паралимпийцами. Когда думал над основным треком, вспомнил отрывок из мелодии, сочиненной Галымжаном Санали. Именно этот отрезок лег в основу припева «Жаса, параспорт! Параспорт, вперед!». Слова написали Евгения Кечина и Рамазан Амантай. Слова очень простые, легко запоминающиеся. Аранжировкой занимался Ыклас Нугманов. Полагаю, нам удалось создать песню, отражающую дух единства и чувство сплоченности между паралимпийцами и их болельщиками. Хочу поблагодарить Национальный Паралимпийский комитет и Паралимпийский тренировочный центр за содействие и помощь в написании песни», - сказал Ерлан Байбазаров.

В партнерстве с режиссером Олжасом Нурбаем музыкант снял клип на песню «Жаса».

«После знакомства и общения со спортсменами почувствовал целую палитру чувств и эмоций: восхищение, гордость за пара атлетов, оптимизм, ощущение триумфа от их побед и наград. Во время работы над клипом я преследовал четыре цели. Во-первых, донести детям с инвалидностью и их родителям, что всегда есть шанс, во-вторых, выразить почтение паралимпийцам. В-третьих, показать обычным людям неограниченность возможностей. Четвертая цель и самый важный посыл клипа – это необходимость развивать инклюзивное общество и не замалчивать проблемы людей с инвалидностью. В клипе вы увидите непридуманные истории реальных паралимпийцев. Чем чаще мы будем говорить и показывать людей с инвалидностью, тем важнее и заметнее они станут в нашей среде», - отметил режиссер клипа Олжас Нурбай.

Кроме того в социальных сетях (Instagram) будет запущена акция «Передай теплые пожелания паралимпийцам» в поддержку паралимпийцев. В онлайн -мероприятии примут участие общественные деятели, известные музыканты, спортсмены. Для акции были связаны варежки с символикой паралимпийского движения в Казахстане из знаменитой пряжи, из которой создают оренбургские пуховые платки. Теплый подарок был специально подготовлен партнером Национального паралимпийского комитета — компанией McDonalds – для казахстанской делегации на зимней Паралимпиаде.

Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана