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Названа дата возобновления чемпионата Казахстана по футзалу
9 Июня 2020 22:53
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский футзальный клуб «Кайрат» официально сообщил о том, что решением Казахстанской федерации футбола чемпионат Республики Казахстана по футзалу будет возобновлен 3 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Все оставшиеся матчи турнира состоятся в Нур-Султане.
АФК «Кайрат» начнет возобновленный чемпионат матчем против МФК «Атырау» 3 июля. Подробное расписание будет опубликовано позже.
Ключевые слова: Спорт,
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