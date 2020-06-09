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Названа дата возобновления чемпионата Казахстана по футзалу

9 Июня 2020 22:53
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Названа дата возобновления чемпионата Казахстана по футзалу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский футзальный клуб «Кайрат» официально сообщил о том, что решением Казахстанской федерации футбола чемпионат Республики Казахстана по футзалу будет возобновлен 3 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Все оставшиеся матчи турнира состоятся в Нур-Султане.

АФК «Кайрат» начнет возобновленный чемпионат матчем против МФК «Атырау» 3 июля. Подробное расписание будет опубликовано позже.


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Ключевые слова: Спорт,
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