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Названа дата визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан
25 Января 2020 16:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Казахстан в феврале. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«1-2 февраля 2020 года планируется визит в город Нур-Султан Государственного секретаря США Майкла Помпео», - сообщил Айбек Смадияров.
Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.Напомним, визиты Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало иззвестно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.
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