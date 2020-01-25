Названа дата визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Казахстан в феврале. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1-2 февраля 2020 года планируется визит в город Нур-Султан Государственного секретаря США Майкла Помпео», - сообщил Айбек Смадияров.

Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.