Названа дата следующего боя Дамира Исмагулова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский боец UFC казахского происхождения Дамир Исмагулов озвучил дату следующего боя, сообщает Sports.kz.

Российский боец в своем Instagram опубликовал пост с описанием о сроке следующего поединка: «15-го мая я возвращаюсь в клетку на UFC 262».

Напомним, недавно Исмагулов подписал новый контракт на четыре поединка с UFC. Исмагулов не выступал в UFC из-за проблем со здоровьем с августа 2019 года. В последний раз Дамир выходил в октагон против Тиаго Мойзеса на турнире UFC Fight Night 157 в августе 2019 года. Этот поединок завершился в пользу этнического казаха единогласным решением судей. На счету Исмагулова 20 побед и два поражения.