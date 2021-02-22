Названа дата пятого заседания Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин сообщил дату пятого заседания Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

« 25 февраля 2021 года состоится пятое заседание Национального совета общественного доверия. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с подключением из разных регионов. В ходе заседания будут обсуждены вопросы реализации ранее озвученных предложений, а также ряд новых инициатив», - сообщил в Telegram Ерлан Карин.

Напомним, в октябре 2020 года состоялось четвертое заседание Национального совета общественного доверия, участие в котором принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В январе 2021 года стало известно о ротации состава Национального совета общественного доверия.