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    13:21, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Названа дата пятого заседания Национального совета общественного доверия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин сообщил дату пятого заседания Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

    « 25 февраля 2021 года состоится пятое заседание Национального совета общественного доверия. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с подключением из разных регионов. В ходе заседания будут обсуждены вопросы реализации ранее озвученных предложений, а также ряд новых инициатив», - сообщил в Telegram Ерлан Карин.

    Напомним, в октябре 2020 года состоялось четвертое заседание Национального совета общественного доверия, участие в котором принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    В январе 2021 года стало известно о ротации состава Национального совета общественного доверия.


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