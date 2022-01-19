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Названа дата проведения внеочередного съезда партии «Nur Otan»
19 Января 2022 16:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Названа дата проведения внеочередного XXI Съезда партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».
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«Постановлением Политического совета «Nur Otan» принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI Съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате», - сообщил в Twitter первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
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