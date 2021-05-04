Названа дата проведения следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назван месяц проведения следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Ожидается, что Геннадий Головкин сразится с бразильцем Эскивой Фалькао (28-0, 20 КО), который в любителях становился серебряным призером Олимпиады-2012. Как заявил сам Фалькао, этот бой должен состояться в августе в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее 39-летний казахстанец запланировал бой на декабрь — против чемпиона WBA Super, японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО).