Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Названа дата проведения следующего боя Геннадия Головкина

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2021, 07:21
Названа дата проведения следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назван месяц проведения следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Ожидается, что Геннадий Головкин сразится с бразильцем Эскивой Фалькао (28-0, 20 КО), который в любителях становился серебряным призером Олимпиады-2012. Как заявил сам Фалькао, этот бой должен состояться в августе в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее 39-летний казахстанец запланировал бой на декабрь — против чемпиона WBA Super, японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО).


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»