Названа дата проведения повторных парламентских выборов в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Повторные выборы в Жогорку Кенеш КР пройдут 20 декабря, информацию подтвердили в пресс-службе Центризбиркома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Решение было принято сегодня на заседании членов ЦИК.

Напомним, 5 октября в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, состоявшиеся в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из ГКНБ. По данным на 08:00 6 октября, один человек погиб и 590 пострадали в результате беспорядков в Бишкеке. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов. 9 октября на площади Ала-Тоо произошла стычка сторонников между митингующими, поддерживающими разных политиков. Пять человек пострадало и трое госпитализированы в результате митинга в Бишкеке. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября выступил с обращением по ситуации в стране. Позже он принял решение уйти в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Садыр Жапаров.