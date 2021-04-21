Названа дата подключения банкетных залов и караоке к проекту Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о ходе внедрения приложения «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе бизнес-сообщества в январе 2021 года была начата реализация пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда. В целях масштабирования этого проекта, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, к проекту присоединились города Актобе, Кокшетау, Тараз и Талдыкорган. По состоянию на 21 апреля реализуется программа на следующих объектах предпринимательства – это фитнесс-клубы, СПА-салоны, сауны, бассейны, боулинги, бильярдные, компьютерные клубы, концертные залы, объекты общественного питания», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, внедрение проекта осуществляется в межобластных и городских нерегулярных туристических перевозках.

«С 5 мая к проекту будут допущены банкетные залы в «зеленой» зоне, а также караоке. Предусмотрено также добровольное участие в Ashyq в отдельных сферах деятельности, без предоставления льгот, предусматривающих установку мобильного приложения «Ashyq» для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения КВИ», - отметил вице-министр.

«С 26 апреля планируется масштабировать Ashyq на все регионы республики. Участниками проекта могут стать представители бизнеса, подавшие заявление для участия в проекте «Ashyq» посредством сайта «Info-Kazakhstan» и получившие QR-код, согласно видам деятельности, а также прошедшие 7-дневное обучение и размещенные на сайтах акиматов. Посетители заведений не являются участниками Ashyq и им не присваивается QR-код», - заключил Е. Киясов.