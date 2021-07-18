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Назван явный фаворит среди казахстанских боксеров в борьбе за «золото» Олимпиады

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Июля 2021, 15:50
Назван явный фаворит среди казахстанских боксеров в борьбе за «золото» Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский Youtube-канал «неКАРАтэ» высказался о перспективах казахстанских боксеров на предстоящих Олимпийских играх в Токио, сообщает Sports.kz.

В частности, автор канала высоко оценивает шансы на золотую медаль Аблайхана Жусупова, который выступит в весовой категории до 69 килограммов.

— Аблайхан Жусупов — 69 килограммов. На этого парня очень большие надежды возлагаются и, собственно, ответственность на нем тоже нереальная. Думаю, эта весовая категория останется за казахами, — отметил автор канала.

Добавим, что Аблайхан Жусупов является двукратным бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Азии.


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