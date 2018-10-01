Назван виновник крупной энергоаварии на левобережье Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане специалистам удалось устранить последствия аварии, которая оставила без электричества левобережье столицы, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 8 октября вечером во время строительных работ на левобережье строительная компания задела кабель. Его возгорание привело к крупной аварии, оставившей без света микрорайон Чубары и дома по улицам Сарайшык и Кунаева.



Как сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева, электричество было подано в дома астанчан в 02:28. Повредившей кабель стройкомпанией оказалась ТОО «Нур Астана Курылыс».



«Зная, что по территории, где они ведут строительные работы проходит электрический кабель, стройкомпания все же допустила данную коммунальную аварию. Весь ущерб будет покрываться компанией», - сказала она.