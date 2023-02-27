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Назван ТОП-5 популярных среди туристов природных достопримечательностей Казахстана

27 Февраля 2023, 09:56
Назван ТОП-5 популярных среди туристов природных достопримечательностей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в Казахстане побывали более 610 тысяч иностранных гостей. В несколько раз выросли и показатели внутреннего туризма. Какие природные достопримечательности Казахстана больше всего посещали путешественники, определили в Министерства культуры и спорта РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

На пятом месте находится Чарынский каньон. В прошлом году здесь побывали более 45 тысяч человек.

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Четвертое место – Баянаул. Территорию этого национального парка посетили 85 тысяч туристов.

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Третье место – Кольсайские озера. Число туристов, посетивших это место, превышает 190 тысяч.

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Второе место – Бурабай - более 550 тысяч путешественников побывали в этом национальном природном парке.

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По информации Комитета туризма Министерства культуры и спорта, самым популярным среди туристов местом в 2022 году был национальный парк Иле-Алатау. В прошлом году его посетили 628 тысяч туристов.


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