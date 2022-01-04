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Назван топ-10 боксеров-любителей из Казахстана по итогам 2021 года
4 Января 2022 01:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил список лучших казахстанских боксеров-любителей (вне зависимости от весовой категории) по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Лидером рейтинга стал чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, а вот обладатель другого мирового «золота» и «бронзы» Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов оказался лишь на третьей строчке.
Топ-10 казахстанских боксеров в рейтинге по итогам 2021 года:
1. Бекзад Нурдаулетов — 33.86;
2. Асланбек Шымбергенов — 32.63;
3. Сакен Бибосынов — 28.49;
4. Аблайхан Аманкул — 27.64;
5. Аблайхан Жусупов — 24.66;
6. Камшыбек Кункабаев — 21.01;
7. Дилмурат Мижитов — 20.79;
8. Темиртас Жусупов — 19.64;
9. Серик Темиржанов — 16.43;
10. Айбек Оралбай — 14.68.
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