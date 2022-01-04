Назван топ-10 боксеров-любителей из Казахстана по итогам 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил список лучших казахстанских боксеров-любителей (вне зависимости от весовой категории) по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидером рейтинга стал чемпион мира Бекзад Нурдаулетов, а вот обладатель другого мирового «золота» и «бронзы» Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов оказался лишь на третьей строчке.

Топ-10 казахстанских боксеров в рейтинге по итогам 2021 года:

1. Бекзад Нурдаулетов — 33.86;

2. Асланбек Шымбергенов — 32.63;

3. Сакен Бибосынов — 28.49;

4. Аблайхан Аманкул — 27.64;

5. Аблайхан Жусупов — 24.66;

6. Камшыбек Кункабаев — 21.01;

7. Дилмурат Мижитов — 20.79;

8. Темиртас Жусупов — 19.64;

9. Серик Темиржанов — 16.43;

10. Айбек Оралбай — 14.68.



