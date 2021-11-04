Назван срок поставки вакцины Pfizer в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр РК Марат Шоранов сообщил, когда поступит вакцина Pfizer в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидается поставка вакцин Pfizer c 8 по 14 ноября текущего года. Объемы согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее - на 2 миллиона человек - порядка 4 миллионов вакцин», - сказал Марат Шоранов журналистам после заседания Правительства.

Первый вице-министр добавил, что соответствующая работа проведена в регионах.

«В каждом регионе, как и другие вакцины, будет распределено в зависимости от численности населения. Будет каждому региону доставлено», - уточнил Марат Шоранов.

«Уже обучение медицинских работников проведено. Я думаю, там тянуть никто не будет, и сразу же по мере поступления, принятия товара мы будем уже начинать эту работу (вакцинацию - прим.)», - добавил он.

При этом Марат Шоранов пояснил, что с 8 по 14 ноября начнутся процедуры поставки и развоза по регионам. После завершения данных процедур, Минздрав дополнительно сообщит, когда начнут прививать казахстанцев вакциной Pfizer.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, подростки, беременные и кормящие женщины будут прививаться вакциной Pfizer.

Вакцинации против КВИ подлежат подростки в возрасте 12 лет и старше, беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности, женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).