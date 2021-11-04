РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:49, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Назван срок поставки вакцины Pfizer в Казахстан

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр РК Марат Шоранов сообщил, когда поступит вакцина Pfizer в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ожидается поставка вакцин Pfizer c 8 по 14 ноября текущего года. Объемы согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее - на 2 миллиона человек - порядка 4 миллионов вакцин», - сказал Марат Шоранов журналистам после заседания Правительства.

    Первый вице-министр добавил, что соответствующая работа проведена в регионах.

    «В каждом регионе, как и другие вакцины, будет распределено в зависимости от численности населения. Будет каждому региону доставлено», - уточнил Марат Шоранов.

    «Уже обучение медицинских работников проведено. Я думаю, там тянуть никто не будет, и сразу же по мере поступления, принятия товара мы будем уже начинать эту работу (вакцинацию - прим.)», - добавил он.

    При этом Марат Шоранов пояснил, что с 8 по 14 ноября начнутся процедуры поставки и развоза по регионам. После завершения данных процедур, Минздрав дополнительно сообщит, когда начнут прививать казахстанцев вакциной Pfizer.

    Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, подростки, беременные и кормящие женщины будут прививаться вакциной Pfizer.

    Вакцинации против КВИ подлежат подростки в возрасте 12 лет и старше, беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности, женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!