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    17:10, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Назван срок кредитных каникул для солдат-срочников в Казахстане

    Министерство Обороны РК ҚР Қорғаныс Министрлігі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Согласно проекту постановления Правительства «Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу», военным срочной службы предоставляются кредитные каникулы на весь срок службы, передает агентство Kazinform.

    Для предоставления отсрочки, солдату необходимо сперва сообщить о имеющимся займе, после чего информация передается финансовым организациям. Алгоритм взаимодействия между государственными органами, банками и микрокредитными организациями уже проработан.

    — Военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу и (или) микрокредиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — говорится в проекте постановления.

    Постановление опубликовано на портале «Открытые НПА».

    Дополнительные сведения о том, как будут предоставлять отсрочку по кредитам солдатам-срочникам, в материале агентства Kazinform. 

    Теги:
    Микрокредитование Армия Казахстанцы Кредит Банки Экономика
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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