Назван срок кредитных каникул для солдат-срочников в Казахстане

Согласно проекту постановления Правительства «Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу», военным срочной службы предоставляются кредитные каникулы на весь срок службы, передает агентство Kazinform.

Для предоставления отсрочки, солдату необходимо сперва сообщить о имеющимся займе, после чего информация передается финансовым организациям. Алгоритм взаимодействия между государственными органами, банками и микрокредитными организациями уже проработан.

— Военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу и (или) микрокредиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — говорится в проекте постановления.

Постановление опубликовано на портале «Открытые НПА».

Дополнительные сведения о том, как будут предоставлять отсрочку по кредитам солдатам-срочникам, в материале агентства Kazinform.