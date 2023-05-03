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Назван совокупный потенциал торговли в центральноазиатском регионе

Автор:  
Серик Сабеков
3 Мая 2023, 10:26
Назван совокупный потенциал торговли в центральноазиатском регионе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совокупный потенциал торговли в центральноазиатском регионе составляет более $10млрд. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не должны останавливаться на достигнутом и должны идти дальше, чтобы удвоить наш результат! По нашим прогнозам, совокупный потенциал торговли в нашем центральноазиатском регионе составляет более $10 млрд», - сказал Серик Жумангарин.

На текущий момент, по словам министра, в Казахстане функционирует 418 совместных с Таджикистаном предприятий, из которых 416 являются малыми.

«Объем вложенных Казахстаном инвестиций в экономику Таджикистана с 2005 года составил порядка $132 млн, приток инвестиций из Таджикистана составляет порядка $21 млн. Уверен, что с окончанием пандемии, мы нарастим наше взаимодействие по всем направлениям сотрудничества», - отметил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что торговля с Таджикистаном за прошлый год выросла на 18,5%.


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