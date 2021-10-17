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    16:15, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Назван состав женской сборной Казахстана по футболу против Греции и Франции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер женской национальной сборной Казахстана Калоян Петков огласил список футболистов, вызванных на домашние матчи отборочного цикла чемпионата мира 2023 года против Греции и Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    Подготовительный процесс подопечных Калояна Петкова стартовал в Нур-Султане. В октябре сборная Казахстана проведет два домашних матча.

    22 октября в 17:00 намечена игра со сборной Греции. 26 октября в 21:00 сборная Казахстана сыграет против Франции. Обе встречи пройдут на стадионе «Астана Арена».

    Вратари: Ирина Саратовцева, Ангелина Портнова (обе – СДЮСШОР №8)

    Защитники: Александра Бурова, («БИИК-Шымкент»), Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет (обе – «Томирис-Туран»), Анастасия Власова, Жансая Козиева (обе – «Окжетпес»);

    Полузащитники: Бегаим Киргизбаева, Фатима Сатыгалиева (обе – «Окжетпес»), Ксения Хайрулина, Карина Жумабайкызы, Мадина Жанатаева (все – «БИИК-Шымкент»), Асельхан Турлыбекова, Айша Садыкова (обе – «Томирис-Туран»).

    Нападающие: Светлана Бортникова, Алина Лозукова (обе – «БИИК-Шымкент»), Сауле Карибаева, Асель Кубесова (обе – «Томирис-Туран»);

    Тренерский штаб: Калоян Петков – главный тренер, Искандар Геймат – ассистент главного тренера, Мадина Шойкина – тренер вратарей, Светлана Бейбутова – врач, Евгения Ларина – массажист, Никита Утробин – менеджер.

    Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Аида Гайстенова («Енисей», Россия) и Айгерим Айтымова («Томирис-Туран») пропустят октябрьские матчи по причине полученных травм. Защитник «БИИК-Шымкент» Мария Демидова отпросилась по семейным обстоятельствам.


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