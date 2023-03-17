Назван состав женской сборной Казахстана на отборочные матчи Евро-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана до 17 лет примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Боснии и Герцеговине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Казахстанки проведут учебно-тренировочный сбор в Алматы, после чего команда Марии Яловой отправятся в Боснии и Герцеговину на отборочные матчи Евро-2023.

Сборная Казахстана WU-17 попала во вторую группу Лиги «В» вместе с Азербайджаном, Черногорией и Боснией. Все матчи группы будут сыграны в боснийском городе Углевик.

Состав женской сборной Казахстана U-17:

Вратари: Ирина Кондрашова («Кайрат»), Мадина Муканова, Дидар Накен (обе – «Астана»);

Защитники: Айлина Жаркынбек («Туран»), Сания Акчулакова, Анель Досболова, Аружан Туякбай (все – «Кайрат»), Карина Ботабек, София Атаманенко, Гулизат Рысбек (все – СДЮСШОР №17), Асыл Какен («Жетысу»), Аружан Саржанова («Тобол»);

Полузащитники: Эльмира Абдулаева, Томирис Рахатжан, Адина Изимбаева, Жанель Таласбаева (все – «Кайрат»), Виктория Цыганова, Вероника Пересунько (обе – «Акжайык»), Элина Ирисметова, Эльнура Катран (обе – «Туран»), Эльвира Махмутова (СДЮСШОР №17), Юлия Шрам («Шахтер»);

Нападающие: Жания Кошкарбай («Жетысу»), Назым Алданазар («Кайрат»), Валерия Попова (СДЮСШОР №17);

Тренерский штаб: Мария Ялова – старший тренер, Сюзанна Корнецова – ассистент старшего тренера, Мадина Шойкина – тренер вратарей, Екатерина Красюкова – тренер по физподготовке, Асия Жиенгазина – врач, Ануар Жандарбеков – менеджер.

Расписание матчей (указано время Астаны):

22.03.2023 | 19:00

Азербайджан WU-17 – Казахстан WU-17

25.03.2023 | 19:00

Казахстан WU-17 – Черногория WU-17

28.03.2023 | 19:00

Казахстан WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17