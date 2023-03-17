Назван состав женской сборной Казахстана на отборочные матчи Евро-2023
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана до 17 лет примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Боснии и Герцеговине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Казахстанки проведут учебно-тренировочный сбор в Алматы, после чего команда Марии Яловой отправятся в Боснии и Герцеговину на отборочные матчи Евро-2023.
Сборная Казахстана WU-17 попала во вторую группу Лиги «В» вместе с Азербайджаном, Черногорией и Боснией. Все матчи группы будут сыграны в боснийском городе Углевик.
Состав женской сборной Казахстана U-17:
Вратари: Ирина Кондрашова («Кайрат»), Мадина Муканова, Дидар Накен (обе – «Астана»);
Защитники: Айлина Жаркынбек («Туран»), Сания Акчулакова, Анель Досболова, Аружан Туякбай (все – «Кайрат»), Карина Ботабек, София Атаманенко, Гулизат Рысбек (все – СДЮСШОР №17), Асыл Какен («Жетысу»), Аружан Саржанова («Тобол»);
Полузащитники: Эльмира Абдулаева, Томирис Рахатжан, Адина Изимбаева, Жанель Таласбаева (все – «Кайрат»), Виктория Цыганова, Вероника Пересунько (обе – «Акжайык»), Элина Ирисметова, Эльнура Катран (обе – «Туран»), Эльвира Махмутова (СДЮСШОР №17), Юлия Шрам («Шахтер»);
Нападающие: Жания Кошкарбай («Жетысу»), Назым Алданазар («Кайрат»), Валерия Попова (СДЮСШОР №17);
Тренерский штаб: Мария Ялова – старший тренер, Сюзанна Корнецова – ассистент старшего тренера, Мадина Шойкина – тренер вратарей, Екатерина Красюкова – тренер по физподготовке, Асия Жиенгазина – врач, Ануар Жандарбеков – менеджер.
Расписание матчей (указано время Астаны):
22.03.2023 | 19:00
Азербайджан WU-17 – Казахстан WU-17
25.03.2023 | 19:00
Казахстан WU-17 – Черногория WU-17
28.03.2023 | 19:00
Казахстан WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17