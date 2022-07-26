Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Назван состав юношеской сборной Казахстана по теннису на ЧМ
26 Июля 2022 22:44

Назван состав юношеской сборной Казахстана по теннису на ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финальный турнир командного чемпионата мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals) пройдет в чешском городе Простеев с 1 по 6 августа. В соревнованиях примут учатие 16 команд - и у юношей, и у девушек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Для сборной Казахстана это будет дебют на таком уровне. Капитан команды Сергей Квак огласил состав. Честь страны будут защищать Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков.
Тренерский состав: Сергей Квак – капитан (главный тренер), Дмитрий Костецкий – тренер по общефизической подготовке и Тимур Акказиев – руководитель делегации, директор департамента Team Kazakhstan ФТК.


Новости по теме
Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Испании
Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире в Италии
Александр Недовесов  неудачно стартовал на турнире в Австрии
Читайте также
Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Испании
«Тобол» назвал стартовый состав на ответный матч с «Линкольн Ред Импс»
«Астана» определилась с составом на «Вуэльту Кастилии и Леон»
Динара Садуакасова отказалась от участия в шахматной олимпиаде
Определились первые лидеры чемпионата РК по велоспорту на треке
Казахстан завоевал две медали на турнире по женской борьбе в Польше
ФК «Астана» одержал больше всех крупных побед в КПЛ-2022
Чемпионат Азии по дзюдо пройдет в столице
Популярное
1 Таксист довез итальянку из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тыс. тенге
2 Драка в акимате Нур-Султана: обе стороны конфликта подали заявление в полицию
3 Газонаполнительная станция горит в Нур-Султане, есть пострадавшие
4 Объявлены имена победителей фестиваля Tartyl Fest в Туркестане
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив