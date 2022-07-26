26 Июля 2022 22:44

Назван состав юношеской сборной Казахстана по теннису на ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финальный турнир командного чемпионата мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals) пройдет в чешском городе Простеев с 1 по 6 августа. В соревнованиях примут учатие 16 команд - и у юношей, и у девушек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Для сборной Казахстана это будет дебют на таком уровне. Капитан команды Сергей Квак огласил состав. Честь страны будут защищать Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков.

Тренерский состав: Сергей Квак – капитан (главный тренер), Дмитрий Костецкий – тренер по общефизической подготовке и Тимур Акказиев – руководитель делегации, директор департамента Team Kazakhstan ФТК.