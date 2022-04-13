20:09, 12 Апрель 2022 | GMT +6
Назван состав юниорской сборной Казахстана на матч ЧМ-2022 по хоккею против Франции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав юниорской сборной Казахстана на матч против Франции. Начало встречи в 16:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Состав:
Шестаков (Никитин);
Нурлан — Оспанов (А) — Шапоров, Бреус — Авдеенко;
Логвин (А) — Ермак (К) — Фокин, Селезнев — Роев;
Бейсембаев — Китаров — Свинтальский, Хан — Леута;
Русланулы — Ляпунов — Симонов, Жусупбеков — Пономарёв.