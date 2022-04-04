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    05:55, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Назван состав сборной Казахстана по таеквондо на турнир в Испании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В испанском городе Аликанте стартовал рейтинговый турнир Spanish Open G2 по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На международном турнире Казахстан представляют шесть спортсменов. Все они входят в состав сборной города Алматы.

    Список таеквондистов:

    Ельжан Ельшибай - 58 кг;

    Газез Нурбек- 58 кг;

    Адилет Базарбаев - 63 кг;

    Ерасыл Кайырбек - 68 кг;

    Дамир Шуленов - 68 кг;

    Рахым Адильханов - 80 кг.


    Фото: olympic.kz



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