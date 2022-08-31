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Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
31 Августа 2022 06:23

Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации борьбы сообщила о составе сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира, передает МИА «Казинформ».

Состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира:
55 кг: Амангали Бекболатов
60 кг: Айдос Сұлтанғали
63 кг: Ғалым Қабдунасаров
67 кг: Дін-Мухамед Қошқар
72 кг: Ибрагим Магомадов
77 кг: Тамерлан Шадукаев
82 кг: Диас Кален
87 кг: Нұрсұлтан Тұрсынов
97 кг: Олжас Сырлыбай
130 кг: Алимхан Сыздыков
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