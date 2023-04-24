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    17:11, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Назван состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира в Ташкенте

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав национальной мужской сборной Казахстана по боксу на предстоящий чемпионат мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

    Честь страны в столице Узбекистана будут защищать:

    48 кг: Санжар Ташкенбай

    51 кг: Сакен Бибосынов

    54 кг: Махмуд Сабырхан

    57 кг: Серик Темиржанов

    60 кг: Талгат Сырымбетов

    63,5 кг: Санатали Тольтаев

    67 кг: Дулат Бекбауов

    71 кг: Асланбек Шымбергенов

    75 кг: Нурканат Райыс

    80 кг: Нурбек Оралбай

    86 кг: Сагындык Тогамбай

    92 кг: Айбек Оралбай

    + 92 кг: Камшыбек Конкабаев

    На последнем чемпионате мира в Белграде наши мастера выиграли 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая). При этом, в нынешнем составе присутствуют сразу три финалиста сербского ринга (чемпион мира Сакен Бибосынов, серебряные призеры Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов).

    До начала первых боев чемпионата мира в Ташкенте остается ровно неделя. Соревнования пройдут в период с 1 по 14 мая.

    Как отмечают организаторы, на данный момент уже зарегистрированы более 600 боксеров из 104 стран. Чемпионат пройдет в 13 весовых категориях.

    Золотые медалисты от Международной ассоциации бокса (IBA) получат по 200 000 долларов США, для занявших второе место приз составляет 100 000, а каждое из 3-х мест – по 50 000 долларов США. Тем самым общий призовой фонд составляет 5,2 млн долларов США.


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