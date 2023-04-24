Назван состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира в Ташкенте
Честь страны в столице Узбекистана будут защищать:
48 кг: Санжар Ташкенбай
51 кг: Сакен Бибосынов
54 кг: Махмуд Сабырхан
57 кг: Серик Темиржанов
60 кг: Талгат Сырымбетов
63,5 кг: Санатали Тольтаев
67 кг: Дулат Бекбауов
71 кг: Асланбек Шымбергенов
75 кг: Нурканат Райыс
80 кг: Нурбек Оралбай
86 кг: Сагындык Тогамбай
92 кг: Айбек Оралбай
+ 92 кг: Камшыбек Конкабаев
На последнем чемпионате мира в Белграде наши мастера выиграли 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая). При этом, в нынешнем составе присутствуют сразу три финалиста сербского ринга (чемпион мира Сакен Бибосынов, серебряные призеры Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов).
До начала первых боев чемпионата мира в Ташкенте остается ровно неделя. Соревнования пройдут в период с 1 по 14 мая.
Как отмечают организаторы, на данный момент уже зарегистрированы более 600 боксеров из 104 стран. Чемпионат пройдет в 13 весовых категориях.
Золотые медалисты от Международной ассоциации бокса (IBA) получат по 200 000 долларов США, для занявших второе место приз составляет 100 000, а каждое из 3-х мест – по 50 000 долларов США. Тем самым общий призовой фонд составляет 5,2 млн долларов США.