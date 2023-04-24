Назван состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав национальной мужской сборной Казахстана по боксу на предстоящий чемпионат мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

Честь страны в столице Узбекистана будут защищать:

48 кг: Санжар Ташкенбай

51 кг: Сакен Бибосынов

54 кг: Махмуд Сабырхан

57 кг: Серик Темиржанов

60 кг: Талгат Сырымбетов

63,5 кг: Санатали Тольтаев

67 кг: Дулат Бекбауов

71 кг: Асланбек Шымбергенов

75 кг: Нурканат Райыс

80 кг: Нурбек Оралбай

86 кг: Сагындык Тогамбай

92 кг: Айбек Оралбай

+ 92 кг: Камшыбек Конкабаев

На последнем чемпионате мира в Белграде наши мастера выиграли 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая). При этом, в нынешнем составе присутствуют сразу три финалиста сербского ринга (чемпион мира Сакен Бибосынов, серебряные призеры Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов).

До начала первых боев чемпионата мира в Ташкенте остается ровно неделя. Соревнования пройдут в период с 1 по 14 мая.

Как отмечают организаторы, на данный момент уже зарегистрированы более 600 боксеров из 104 стран. Чемпионат пройдет в 13 весовых категориях.

Золотые медалисты от Международной ассоциации бокса (IBA) получат по 200 000 долларов США, для занявших второе место приз составляет 100 000, а каждое из 3-х мест – по 50 000 долларов США. Тем самым общий призовой фонд составляет 5,2 млн долларов США.