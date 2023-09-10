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    17:21, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назван состав сборной Казахстана на матчи против Нидерландов и Румынии по мини-футболу

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    Фото: kazfootball.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав сборной Казахстана по мини-футболу на матчи Элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Главный тренер сборной Казахстана Кака пригласил 16 игроков, на матчи Элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024 против сборных Нидерландов и Румынии.

    Сборная Казахстана.

    Вратари: 1. Нуралем Байдулла («Атырау»), 2. Игита, 16. Сериков (оба – «Кайрат»);

    Полевые игроки: 3. Тайнан («Спортинг», Португалия), 6. Эдсон, 9. Альберт Акбаликов, 12. Даурен Турсагулов, 14. Дуглас, 15. Жахангир Рашит, 17. Биржан Оразов (все – «Кайрат»), 7. Азат Валиуллин, 20. Абдирасул Абдуманапулы (оба – «Аят»), 10. Чингиз Есенаманов, 13. Райымбек Жума, 18. Жомарт Токаев (все – «Семей»), 11. Арнольд Кнауб («Жетысу»).

    Тренерский штаб сборной Казахстана: главный тренер – Кака, ассистент главного тренера – Даурен Нургожин, тренер по физической подготовке – Вендель Э Сильва, тренер по работе с вратарями – Григорий Шамро.


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