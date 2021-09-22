Назван состав сборной Казахстана на матчи против Боснии и Герцеговины и Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов назвал расширенный состав на ближайшие матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Стас Покатилов, Игорь Шацкий, Мухаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада;Защитники: Александр Марочкин, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Алибек Касым, Сагадат Турсынбай, Олжас Керимжанов, Абзал Бейсебеков, Марат Быстров, Еркин Тапалов, Максат Тайкенов, Ян Вороговский, Дмитрий Шомко, Багдат Каиров, Михаил Габышев, Нурлан Даиров;Полузащитники: Исламбек Қуат, Георгий Жуков, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Рамазан Оразов, Азат Нургалиев, Бактиер Зайнутдинов, Султанбек Астанов, Бауыржан Байтана;Нападающие: Оралхан Омиртаев, Абат Айымбетов, Айдос Таттыбаев, Роман Муртазаев, Айбар Жаксылыков.Отметим, что Казахстан сыграет дома в отборе на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины и Финляндии 7 и 12 октября.









