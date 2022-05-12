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Назван состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею в Хельсинки
12 Мая 2022 14:13

Назван состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана прибыла в Хельсинки, где пройдут матчи в группе А чемпионата мира по хоккею. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

В ходе контрольных встреч в Риге повреждения получили Евгений Рымарев и Иван Степаненко. Они не сыграют в Финляндии. С учетом этих изменений тренерский штаб огласил состав на предстоящее первенство.

В итоговую заявку вошли 25 хоккеистов – 3 вратаря и 22 полевых игрока:

Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал», г. Орск), Илья Румянцев («Арлан»);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»);

Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

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