Назван состав сборной Аргентины на матч Кубка Дэвиса против Казахстана
Сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч Кубка Дэвиса против Аргентины. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Капитан «Альбиселесте» Гильермо Кория выбрал следующих игроков: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).
Соперники казахстанцев титулованы, амбициозны и очень опасны. Аргентинцы - обладатели «Кубка Дэвиса - 2016» и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Они дважды уже были на нашем пути. В июле 2011 года в Буэнос-Айресе Хуан Мартин дель Потро сотоварищи неласково обошлись с нашими ребятами – 5:0, а в сентябре 2017 года в Астане мы взяли реванш – 3:2.
Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.