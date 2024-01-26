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    20:35, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Назван состав сборной Аргентины на матч Кубка Дэвиса против Казахстана

    Назван состав сборной Аргентины на матч Кубка Дэвиса против Казахстана
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

    Сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационный матч Кубка Дэвиса против Аргентины. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Капитан «Альбиселесте» Гильермо Кория выбрал следующих игроков: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).

    Соперники казахстанцев титулованы, амбициозны и очень опасны. Аргентинцы - обладатели «Кубка Дэвиса - 2016» и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Они дважды уже были на нашем пути. В июле 2011 года в Буэнос-Айресе Хуан Мартин дель Потро сотоварищи неласково обошлись с нашими ребятами – 5:0, а в сентябре 2017 года в Астане мы взяли реванш – 3:2.

    Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Аргентина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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