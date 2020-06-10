Назван состав молодежной сборной Казахстана по лыжным гонкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерским штабом оглашен состав Национальной молодежной сборной команды по лыжным гонкам на сезон 2020-2021. В команду вошли 20 спортсменов Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную федерацию лыжных гонок.

Юные лыжники в возрасте 16-19 лет будут проходить подготовку к соревновательному сезону под руководством тренерского штаба во главе со старшим тренером молодежной команды Олегом Бушмакиным.

Список спортсменов:

1. Люфт Мария (Костанайская область)

2. Ракишева Айша (Алматинская область)

3. Селезнева Елизавета (Костанайская область)

4. Киныбаева Лаура (Костанайская область)

5. Иванова Дарья (ВКО)

6. Тятова Ирина (ВКО)

7. Ротова Анастасия (Костанайская область)

8. Батченко Валерия (Костанайская область)

9. Геращенко Мария (г.Нур-Султан)

10. Толмачева Елизавета (Павлодарская область)

11. Гетман Лилия (г.Нур-Султан)

12. Толегенов Темирлан (Алматинская область)

13. Бексултан Ернур (Актюбинская область)

14. Касенов Дидар (ВКО)

15. Исабек Ильяс (ВКО)

16. Есимсеитов Чингиз (Акмолинская область)

17. Рамаш Темирлан (ВКО)

18. Каримов Алмас (Костанайская область)

19. Нурсбеков Ернар (ВКО)

20. Шамсутдинов Рамиль (г.Нур-Султан)

«Относительно прошлого сезона у нас значительные изменения в составе команды, пришло много новых, перспективных ребят, значительно расширилась география – в команде представлены спортсмены из 7 регионов Казахстана: сразу по 6 спортсменов из Костанайской области и ВКО, 3 – из столицы, 2 атлета представляют Алматинскую область и по 1 спортсмену от Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей», - рассказал Олег Бушмакин.

По его словам, сейчас ребята находятся на самоподготовке, с каждым из них тренерский штаб проводит постоянные онлайн консультации по ведению тренировочного процесса.

«Безусловно, карантинные меры привели к некоторым упущениям в подготовительной программе и всем нам предстоит провести большой объем работы. В ближайшее время вся команда пройдет углубленное медицинское обследование в Центре спортивной медицины в Алматы 7 и 8 июля. Это позволит тренерам, получить детальную картину по функциональному и физическому состоянию каждого спортсмена. 10 июля команда отправится в Щучинск, где ребята пройдут на базе Национального центра лыжного спорта первый летний сбор, во время которого мы сможем провести анализ общей физической подготовки спортсменов и, уже с учетом всех данных, сформировать тренировочные планы для каждого из них. Предстоящий сбор продлится 18 дней с учетом утвержденного регламента: периодом карантинных мероприятий и сдачи ПЦР-тестов на коронавирус всеми спортсменами», - поделился планами Олег Бушмакин.