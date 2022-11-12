Назван состав молодежной сборной Казахстана по хоккею на турнир в Санкт-Петербурге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 13 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир Лига Ставок Кубок Будущего, где сборная Казахстана сыграет с молодежными командами России и Беларуси, а также с юниорами России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

10 и 11 ноября в Астане прошел заключительный сбор перед отправлением на турнир. По его итогам тренерский штаб представил следующий состав:

Вратари: Юргис Дубинскас («Барыс»), Антон Осокин («Торпедо»)

Защитники:Артем Авдеенко, Аслан Жусупбеков, Кирилл Никитин, Семен Роев (все – «Барыс»), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Константин Трибунский («Жас-Батыр»)

Нападающие:Данил Базько, Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Константин Морожников, Алмаз Муканов, Алдияр Нурлан, Асанали Русланулы, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров (все - «Барыс»), Михаил Гулый, Богдан Тагамбаев («Иртыш»), Егор Кабатаев («Арлан»), Михаил Калиниченко («Актобе»), Даниил Свинтальский («Ястребы»)

Генеральный менеджер – Александр Корешков

Тренерский штаб:

Главный тренер – Александр Истомин

Тренер – Павел Глотов

Тренер – Ильдус Габдрахманов

Тренер – Владислав Белан

Фото: icehockey.kz