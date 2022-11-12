РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:07, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Назван состав молодежной сборной Казахстана по хоккею на турнир в Санкт-Петербурге

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 13 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир Лига Ставок Кубок Будущего, где сборная Казахстана сыграет с молодежными командами России и Беларуси, а также с юниорами России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

    10 и 11 ноября в Астане прошел заключительный сбор перед отправлением на турнир. По его итогам тренерский штаб представил следующий состав:

    Вратари: Юргис Дубинскас («Барыс»), Антон Осокин («Торпедо»)
    Защитники:Артем Авдеенко, Аслан Жусупбеков, Кирилл Никитин, Семен Роев (все – «Барыс»), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Константин Трибунский («Жас-Батыр»)
    Нападающие:Данил Базько, Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Константин Морожников, Алмаз Муканов, Алдияр Нурлан, Асанали Русланулы, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров (все - «Барыс»), Михаил Гулый, Богдан Тагамбаев («Иртыш»), Егор Кабатаев («Арлан»), Михаил Калиниченко («Актобе»), Даниил Свинтальский («Ястребы»)

    Генеральный менеджер – Александр Корешков
    Тренерский штаб:
    Главный тренер – Александр Истомин
    Тренер – Павел Глотов
    Тренер – Ильдус Габдрахманов
    Тренер – Владислав Белан


    Фото: icehockey.kz

    Теги:
    Спорт Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!