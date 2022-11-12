Назван состав молодежной сборной Казахстана по хоккею на турнир в Санкт-Петербурге
10 и 11 ноября в Астане прошел заключительный сбор перед отправлением на турнир. По его итогам тренерский штаб представил следующий состав:
Вратари: Юргис Дубинскас («Барыс»), Антон Осокин («Торпедо»)
Защитники:Артем Авдеенко, Аслан Жусупбеков, Кирилл Никитин, Семен Роев (все – «Барыс»), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Иван Гавриленко («Сарыарка»), Константин Трибунский («Жас-Батыр»)
Нападающие:Данил Базько, Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Константин Морожников, Алмаз Муканов, Алдияр Нурлан, Асанали Русланулы, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров (все - «Барыс»), Михаил Гулый, Богдан Тагамбаев («Иртыш»), Егор Кабатаев («Арлан»), Михаил Калиниченко («Актобе»), Даниил Свинтальский («Ястребы»)
Генеральный менеджер – Александр Корешков
Тренерский штаб:
Главный тренер – Александр Истомин
Тренер – Павел Глотов
Тренер – Ильдус Габдрахманов
Тренер – Владислав Белан
Фото: icehockey.kz