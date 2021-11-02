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    11:38, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Назван состав молодежной сборной Казахстана на матч отбора ЕВРО-2023 против Шотландии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список игроков, вызванных на отборочный матч чемпионата Европы-2023 против сборной Шотландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В список вошли 26 игроков:

    Вратари: Данил Устименко («Кайрат»), Вадим Петров («Кызыл-Жар»), Кажымукан Толепберген («Махтаарал»);

    Защитники: Адилбек Жумаханов («Атырау»), Лев Скворцов, Саги Совет, Мейрамбек Калмырза (все — «Астана»), Жалгас Жаксылыков («Тараз»), Таир Нурсеитов («Шахтер»), Нурберген Нурбол («Жетысу»), Александр Широбоков («Кайрат»), Егор Ткаченко («Кайрат-Москва», Россия);

    Полузащитники: Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет (все — «Кайрат»), Эльхан Астанов, Муроджон Халматов (оба — «Ордабасы»), Арман Кенесов («Кайсар»), Динмухамед Караман («Тараз»), Максим Самородов («Актобе»), Станислав Басманов («Астана»), Абылайхан Назымханов («Шахтер»), Жаслан Жумашев («Тобол»);

    Нападающие: Вячеслав Швырев («Кайрат Москва»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Мирас Турлыбек («Аксу»).

    Тренерский штаб: Кайрат Нурдаулетов — старший тренер, Нурбол Жумаскалиев — ассистент старшего тренера, Аскар Идрисов — ассистент старшего тренера, Юрий Новиков — тренер вратарей, Ахматхон Искандаров — врач, Кайратали Кунходжаев — массажист, Акмурат Акчабаев — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер, Павел Лаптев — видеооператор;

    Напомним, матч между молодежными сборными Шотландии и Казахстана состоится 13 ноября в городе Данди на стадионе «Таннадайс парк». Начало встречи — в 01:15 по времени Нур-Султана.

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