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Назван состав команды РК по пулевой стрельбе на Азиаду-2018

28 Июля 2018 20:39 197
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Назван состав команды РК по пулевой стрельбе на Азиаду-2018

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по пулевой стрельбе определила состав участников на Азиатские игры, которые пройдут в Индонезии 18 августа-2 сентября. Главный тренер команды Казахстана Анвар Юнусметов озвучил планы на главные континентальные старты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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«В данной ситуации, когда на предстоящих Азиатских играх практически вдвое сократили программу упражнений в нашем виде спорта и, самое главное, убрали командный зачёт, в котором мы традиционно были сильны, трудно говорить о каких-либо прогнозах. Но, тем не менее, все проходит по утверждённому плану. Тренеры и спортсмены настроены оптимистично, и готовы бороться за медали Азиатских игр-2018», - сказал А. Юнусметов.

В составе команды Казахстана на Играх в Индонезии выступят:

Мужской пистолет
1. Исаченко Владимир (Алматы) ПП-3
2. Юнусметов Рашид (Шымкент) ПП-3
3. Вохмянин Сергей (Астана) МП-8

Женский пистолет
4. Комендра Юлия (Астана) ПП-3 МП-5
5. Байбусинова Зауреш (Шымкент) ПП-3 МП-5

Мужская винтовка
6. Юрков Юрий (Шымкент) ВП-6 МВ-6
7. Клейменов Алексей (Астана) ВП-6 МВ-6

Женская винтовка
8. Старостина Виолетта (Шымкент) ВП-6 МВ-6
9. Малиновская Александра (Алматы) ВП-6 МВ-6

Движущаяся мишень, мужчины
10. Мологлы Расим (Шымкент) ВП-12, ВП-11а
11. Ибраев Бахтияр (Тараз) ВП-12, ВП-11а

Отметим, что соревнования по пулевой стрельбе в рамках Азиады-2018 пройдут с 19 по 26 августа.

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Ключевые слова: Спорт,
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