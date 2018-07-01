Назван состав команды РК по пулевой стрельбе на Азиаду-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по пулевой стрельбе определила состав участников на Азиатские игры, которые пройдут в Индонезии 18 августа-2 сентября. Главный тренер команды Казахстана Анвар Юнусметов озвучил планы на главные континентальные старты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«В данной ситуации, когда на предстоящих Азиатских играх практически вдвое сократили программу упражнений в нашем виде спорта и, самое главное, убрали командный зачёт, в котором мы традиционно были сильны, трудно говорить о каких-либо прогнозах. Но, тем не менее, все проходит по утверждённому плану. Тренеры и спортсмены настроены оптимистично, и готовы бороться за медали Азиатских игр-2018», - сказал А. Юнусметов.

В составе команды Казахстана на Играх в Индонезии выступят:

Мужской пистолет

1. Исаченко Владимир (Алматы) ПП-3

2. Юнусметов Рашид (Шымкент) ПП-3

3. Вохмянин Сергей (Астана) МП-8

Женский пистолет

4. Комендра Юлия (Астана) ПП-3 МП-5

5. Байбусинова Зауреш (Шымкент) ПП-3 МП-5

Мужская винтовка

6. Юрков Юрий (Шымкент) ВП-6 МВ-6

7. Клейменов Алексей (Астана) ВП-6 МВ-6

Женская винтовка

8. Старостина Виолетта (Шымкент) ВП-6 МВ-6

9. Малиновская Александра (Алматы) ВП-6 МВ-6

Движущаяся мишень, мужчины

10. Мологлы Расим (Шымкент) ВП-12, ВП-11а

11. Ибраев Бахтияр (Тараз) ВП-12, ВП-11а



Отметим, что соревнования по пулевой стрельбе в рамках Азиады-2018 пройдут с 19 по 26 августа.