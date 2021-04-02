Назван состав команды РК по мини-футболу на матчи квалификации к ЧЕ-2022 против Венгрии и Израиля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы-2022 против Венгрии и Израиля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Основной список:

Вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Нур-Султан»);

Полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас Жуниор (все — «Кайрат»), Тайнан («Спортинг», Португалия), Азат Валиуллин, Тимур Балтабаев (оба — «Аят»), Нурбек Карагулов, Арнольд Кнауб (оба — «Актобе»), Турехан Досов («Байтерек»);

Резервный список:

Вратари: Рауан Атантаев («Атырау»), Акжол Кайратулы («Каспий»);

Полевые игроки: Кайрат Иманалин («Актобе»), Болат Сарбасов, Жомарт Токаев (оба — «Атырау»), Ринат Турегазин, Ерсултан Сагындыков, Антон Рындин (все — «Аят»), Виктор Клинов («Байтерек»), Расул Карбаев («Нур-Султан»), Владислав Черномордов («Ухта», Россия);

Тренерский штаб: Рикардо Кака — главный тренер, Сергей Коридзе — ассистент главного тренера, Луиз Энрике Де Соуза Карриольо Круз — тренер по физической подготовке, Тьяго Дуарте Вийера — физиотерапевт, Нурлан Битугулов — врач, Кайратали Кунходжаев — массажист, Азамат Жакудин — менеджер.

Игроки Биржан Оразов («Кайрат») и Лео (норильский «Никель», Россия) из-за травмы не смогут помочь сборной Казахстана в ближайших матчах квалификации Чемпионата Европы-2022 против команд Венгрии и Израиля.

Расписание игр:

6 апреля. Венгрия — Казахстан. Будапешт. «Amália Sterbinszky Sports Hall». Начало встречи в 18:00.

9 апреля. Израиль — Казахстан. Нур-Султан. «Сайран Арена». Начало встречи в 17:00.

11 апреля. Казахстан — Израиль. Нур-Султан. «Сайран Арена». Начало встречи в 18:00.

Начало матчей указано по времени Нур-Султана.



