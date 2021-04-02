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    22:31, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Назван состав команды РК по мини-футболу на матчи квалификации к ЧЕ-2022 против Венгрии и Израиля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы-2022 против Венгрии и Израиля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    Состав сборной Казахстана по футзалу:

    Основной список:

    Вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Нур-Султан»);

    Полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас Жуниор (все — «Кайрат»), Тайнан («Спортинг», Португалия), Азат Валиуллин, Тимур Балтабаев (оба — «Аят»), Нурбек Карагулов, Арнольд Кнауб (оба — «Актобе»), Турехан Досов («Байтерек»);

    Резервный список:

    Вратари: Рауан Атантаев («Атырау»), Акжол Кайратулы («Каспий»);

    Полевые игроки: Кайрат Иманалин («Актобе»), Болат Сарбасов, Жомарт Токаев (оба — «Атырау»), Ринат Турегазин, Ерсултан Сагындыков, Антон Рындин (все — «Аят»), Виктор Клинов («Байтерек»), Расул Карбаев («Нур-Султан»), Владислав Черномордов («Ухта», Россия);

    Тренерский штаб: Рикардо Кака — главный тренер, Сергей Коридзе — ассистент главного тренера, Луиз Энрике Де Соуза Карриольо Круз — тренер по физической подготовке, Тьяго Дуарте Вийера — физиотерапевт, Нурлан Битугулов — врач, Кайратали Кунходжаев — массажист, Азамат Жакудин — менеджер.

    Игроки Биржан Оразов («Кайрат») и Лео (норильский «Никель», Россия) из-за травмы не смогут помочь сборной Казахстана в ближайших матчах квалификации Чемпионата Европы-2022 против команд Венгрии и Израиля.

    Расписание игр:

    6 апреля. Венгрия — Казахстан. Будапешт. «Amália Sterbinszky Sports Hall». Начало встречи в 18:00.

    9 апреля. Израиль — Казахстан. Нур-Султан. «Сайран Арена». Начало встречи в 17:00.

    11 апреля. Казахстан — Израиль. Нур-Султан. «Сайран Арена». Начало встречи в 18:00.

    Начало матчей указано по времени Нур-Султана.



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