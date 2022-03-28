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    15:00, 28 Март 2022 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по вольной борьбе на чемпионат Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Монголия примет чемпионат Азии по видам борьбы. Главный тренер национальной команды Казахстана по вольной борьбе Мадияр Курамысов назвал борцов, которым предстоит принять участие на континентальном первенстве, МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    57 кг - Рахат Қалжан;

    61 кг - Акбар Курбанов;

    65 кг - Санжар Досжанов;

    70 кг - Сырбаз Талгат;

    74 кг - Нуркожа Кайпанов;

    79 кг - Жигер Закиров;

    86 кг - Азамат Дәулетбеков;

    92 кг - Адилет Дәуленбаев;

    97 кг - Мамед Ибрагимов;

    125 кг - Алишер Ергали.


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