Назван состав команды Казахстана по велоспорту на треке на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определены спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях в велоспорте на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Отметим, что в соревнованиях по велоспорту на треке команда Казахстана завоевала две лицензии на Олимпийские игры.

По решению тренеров на главный старт этого лета поедут Артем Захаров, который будет соревноваться в темпе, а Сергей Пономарев выступит в спринте.

Соревнования по велотреку на Олимпийских играх в Токио стартуют 1 августа.

Отметим, ранее был объявлен состав казахстанской команды по велоспорту на шоссе.