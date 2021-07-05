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Назван состав команды Казахстана по велоспорту на треке на Олимпиаде

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июля 2021, 14:40
Назван состав команды Казахстана по велоспорту на треке на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определены спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях в велоспорте на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Отметим, что в соревнованиях по велоспорту на треке команда Казахстана завоевала две лицензии на Олимпийские игры.

По решению тренеров на главный старт этого лета поедут Артем Захаров, который будет соревноваться в темпе, а Сергей Пономарев выступит в спринте.

Соревнования по велотреку на Олимпийских играх в Токио стартуют 1 августа.

Отметим, ранее был объявлен состав казахстанской команды по велоспорту на шоссе.


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